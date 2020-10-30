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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
Güncel 30.10.2020, 20:31
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:
Devletimiz, bakan arkadaşlarımızla tüm kurumlarıyla deprem anından itibaren, yıkıntı altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak ve sarsıntıdan etkilenen herkese yardımcı olmak için harekete geçmiştir. 17 binada arama çalışmalarımız devam ediyor. AFAD, emniyet teşkilatımız, diğer ilgili kamu personeli canla başla işlerini yapıyor. Bakanlarımız süratle olay yerine ulaşmışlardır. Yardım teklifinde bulunan dost ülkelere teşekkür ediyorum
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