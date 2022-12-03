Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en net kara harekatı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açılışların ardından 12 milyar lira maliyetle yapılan 532 hizmetin kurdelesini keserek toplu açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesi konuşan Erdoğan, Şanlıurfa'dan dünyaya ve Türkiye'ye önemli mesajlar verdi. net mesajlar veren Erdoğan, "Sözlerimi bitirmeden önce buradan sizlerin huzurundan bazı önemli mesajlar da ifade etmek istiyorum. Bu mesajların Türkiye'nin geleceği üzerine siyasi, ekonomik, askeri hesap yapan içerideki ve dışarıdaki herkesedir. Bu mesajların Türkiye'nin geleceği üzerine siyasi, ekonomik, askeri hesap yapan içerideki ve dışarıdaki herkesedir. Küresel krizler sebebiyle değerli kardeşlerim yaşanan olumsuzluklar sakın sizleri ümitsizliğe sevk etmesin. Mesajlarımızı net bir şekilde verelim. Kimse boşa hayale kapılmasın, yanlış hesap yapmasın. Siz Bay Kemal'e falan bakmayın, onun yanındakilere bakmayın. Evet şimdi mesajlarımızı tek tek verelim" dedi.

Erdoğan, madde madde sıraladığı mesajını ise şöyle ifade etti:

"Bir Allah'ın izni ve milletimizden alacağımız güçlü destekle 2023 seçiminde bir dönem daha Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşinizi görevlendirmeye var mısınız? İki, yine Allah'ın izniyle ve milletimizin takdiriyle mecliste çoğunluğu elde ederek yasama faaliyetlerini tüm hızıyla sizlerin vereceği görev ile sürdürmeye biz hazırız. Siz de bu görevi vermeye hazır mısınız. Üç, Türkiye ekonomisi modelini mutlaka başarıya ulaştırarak bir süredir insanlarımızın hayatlarını zorlaştıran sıkıntıları geride bırakacağız. Küresel ekonomide küçülme endişelerinin zirveye çıktığı bir dönemde biz üretimimizle, istihdamımızla, ihracatımızla büyümeye hazırız. Siz biz bu görev bize vermeye hazır mısınız."

Erdoğan dördüncü maddede ise en net kara harekatı mesajını vererek, "Dört, güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz 30 kilometrelik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız. Terör örgütü ve onun yularını elinde tutanların güvenlik güçlerimize ve masum sivillere karşı yaptıkları saldırılar bizi bu kararlılığımızdan asla döndürülemeyecek, bu görevi bize vermeye var mısınız?" diye konuştu.

Erdoğan mesajlarına şöyle devam etti:

"Beş, Türkiye yüzyılı vizyonumuzun siyasi ve ekonomik hedeflerini birer birer hayata geçirerek ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına dahil edeceğiz. Bu görev bize vermeye var mısınız. Altı, yönetim sistemimizi gençlerimizin özgürlük, adalet, hak, refah beklentilerine en ileri düzeyde karşılık verecek şekilde geliştireceğiz. Eski Türkiye güzellemesi yapanların tek dertlerinin altılı masalda olduğu gibi, ne yapıyorlar, sen ne istiyorsun, şunu. Sen ne istiyorsun, bunu. Onlara bir şeyler dağıtmakla meşguller bunlar. Biz 85 milyona ne yaparız, bunu yerine getirmekle mükellefiz. Bu görevi vermeye var mısınız. Yedi, tek becerileri kendi partilerdeki iktidarlarını sürdürmek, tek başarıları kongre kazanmak olanların Türkiye'ye verecekleri hiçbir şey olmadığını, seçim gününe kadar attığımız her adımla ispatlayacağız, buna inanıyor muyuz. Sekiz, kapalı devre parti toplantılarında belki işe yarayabilen yalan ve iftira siyasetinin, sahte cengaverlik gösterenlerin gerçek hayatta karşılığı bulunmadığını bıkıp usanmadan anlatmaya var mıyız. Biz 20 yıllık eserlerimizle konuşuyoruz, öyle mi, hizmetlerimizle konuşuyoruz. Peki Bay Kemal ve yandaşları neyle konuşuyor. Onlar musluk musluk, musluk açıyorlar, musluk kapatıyorlar ama biz işte biraz sonra da göreceksiniz eserlerimizle ortadayız. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını kucaklayacak vizyonumuzla milletimizin huzuruna çıkıyoruz ve milletimize asla yalanla değil hakikatle konuşuyoruz. Şimdi hazır mısınız, bu muhteşem katılım hep bir ağızdan Türkiye'nin dört bir yanı duysun. Tamam, gür seda ile tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

Konuşmanın ardından Kuzeybatı çevreyolunun açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatı yapılan hizmetlerin açılışını alana kurulan dev ekrandan izledi. Hizmetin gerçekleştiği alanda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurdeleyi kesti. Daha sonra ise Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerine doğalgaz verildi. Ceylanpınar'da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla doğalgazın meşalesini yaktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İl Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binasının açılışını yaptı. Bakan Soylu'ya askeri erkan da eşlik etti. Viranşehir pompaj sulaması birinci kademe pompa istasyonunun açılışını ise Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider gerçekleştirdi. Son olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Abide Kavşağındaki ilave köprü açılışı gerçekleştirildi. Buradaki kurdeleyi de Başkan Zeynel Abidin Beyazgül kesti.

İbrahim Tatlıses coşkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı için Şanlıurfa'ya gelen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, sahneye çıkarak kalabalığı selamladı. Bir süre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili diyaloğa giren Tatlıses, daha sonra “Haydi Söyle” parçasından bir nakarat seslendirdi.