Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan afet bölgesinde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter ile sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'dan sel felaketinin yaşandığı ilçedeki çalışmalar hakkında brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun'da vatandaşlara hitap ediyor:

Giresun 50 yılda bir rastlanabilecek yağış felaketini yaşadı.

İlçelerimiz ve köylerimizde çok sayıda ev, iş yeri altyapı zarar gördü. Tüm siz değerli kardeşlerime geçmiş olsun diyorum.

Ebediyete intikal eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Devlet, felaketin ilk anından itibaren tüm kurum ve imkanlarıyla vatandaşlarının yardımına koşmuştur.

İçişleri Bakanımız ekibiyle birlikte ilk günden beri çalışmaları kontrol ediyor.

36 ilden ekiplerimiz Giresun'da görev yapmıştır.

Ekiplerimiz mahsur kalan 172 vatandaşımızı hamd olsun sağ salim kurtarmıştır.

Bu felakette şu ana kadar maalesef asker ve sivil 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 47 vatandaşımızın tamamı taburcu edildi. Halen 5 insanımız kayıptır.

Yol, su, elektrik gibi temel hizmetleri birkaç istisna dışında hizmete sunduk.

Kapanan 118 köy yoluna ulaşım sağlandı.

434 iş makinesiyle temizlik çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...