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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de dondurmacıya uğradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçerken Çengelköy'de bir dondurmacıya uğrayıp dondurma aldı.

Güncel 06.12.2020, 08:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılışı için bulunduğu Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden akşam saatlerinde çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinin güzergahında bulunan bir pastaneye uğrayarak alışveriş yaptı. Erdoğan'ın pastaneden dondurma alarak çalışanlarla bir süre sohbet etti.

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