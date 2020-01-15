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Cumhurbaşkanı "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi"nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi"nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olmaz." dedi.

15 Ocak 2020 Çarşamba 13:44
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Cumhurbaşkanı "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi"nde konuştu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşlı, kadın, çocuk, engelli dostu olmayan, günün 24 saati sokaklarında huzurun kol gezmediği şehir akıllı olsa ne olur olmasa ne olur." dedi.

Erdoğan, "Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olmaz." diye konuştu.

100 Bin Sosyal Konut Projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne 1 milyon 92 bin 741 kişinin başvurduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata geçirilecek tüm akıllı çözüm uygulamalarının birbiriyle uyumlu olması kritik öneme sahiptir. Aksi takdirde Türkiye, teknoloji çöplüğüne döner." dedi.

Akıllı şehirler

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rastgele, keyfekeder, plansız, programsız, hesapsız, kitapsız iş yapma devrine geri dönüşe izin veremeyiz. Akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayacak, dünya pazarlarına ihracatçı olarak

gireceğiz. Pazar büyüklüğü 800 milyar doların üzerine çıkacağı hesaplanan bu alanda önemli bir oyuncu olmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Dünya değişmiş, bölgemiz değişmiş, Türkiye değişmiş, şehirler değişmiş, demokratik

ve ekonomik standartlarımız değişmiş, yönetim sistemimiz değişmiş ama bazı kafalar hala 20 yıl öncesinde, hatta 70 yıl öncesinde kalmış."

Türkiye'nin otomobili

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin otomobili gibi iftiharla yaklaşılması gereken bir projeye bile kulp takma yarışına girenlere rastladık. Yapılana karşı çıkanlar bunun yerine daha iyisini, daha büyüğünü, daha faydalısını mı teklif ediyor,

Hayır. Sadece 'istemezük' diyorlar." diye konuştu.

Son Güncelleme: 15.01.2020 15:45
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