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Cuma namazı kılınacak mı? Bugün camiler açık mı?
Bugün Cuma namazı kılınacak mı? 16 Nisan camiler açık mı? Ramazan ayının ilk Cumasında camiye Cuma namazı için gidecek olan vatandaşlar camilerin açık olup olmadığını araştırıyor. Camilerde Cuma namazı kılınacak mı? Diyanet Cuma namazı için açıklamada bulundu mu?
Güncel 16.04.2021, 11:48
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16 Nisan 2021 Camiler açık mı? Bugün Cuma namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar camilerin açık olmadığını ve camilerde Cuma namazı kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayında ek tedbirler alındı.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ramazan boyunca kılınacak olan Teravih namazı ile ilgili Diyanet'ten açıklama yapılmıştı. Teravih namazları koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayılarının önlenmesi adına evlerde kılınmasına karar verildi.
CAMİLER AÇIK MI? BUGÜN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?
Cuma namazı için ise yeni bir açıklama yapılmadı. 16 Nisan Cuma namazı camilerde sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınabilecek.