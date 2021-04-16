Cuma namazı kılınacak mı? Bugün camiler açık mı?

16 Nisan 2021 Camiler açık mı? Bugün Cuma namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar camilerin açık olmadığını ve camilerde Cuma namazı kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayında ek tedbirler alındı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ramazan boyunca kılınacak olan Teravih namazı ile ilgili Diyanet'ten açıklama yapılmıştı. Teravih namazları koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayılarının önlenmesi adına evlerde kılınmasına karar verildi.

CAMİLER AÇIK MI? BUGÜN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Cuma namazı için ise yeni bir açıklama yapılmadı. 16 Nisan Cuma namazı camilerde sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınabilecek.