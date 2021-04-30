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CNN Türk canlı yayınında Ümit Kocasakal ile Hilal Kaplan birbirine girdi
CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programında tartışma çıktı. Ümit Kocasakal iktidara yakın Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın daha önce attığı tweetleri gündeme getirince tartışma çıktı.
Güncel 30.04.2021, 16:30 30.04.2021, 16:36
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CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programında tartışma çıktı. İktidara yakın Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Ümit Kocasakal'ın kendisine eski tweetlerini hatırlatması üzerine "iftiraya uğradığını" savundu.
Programda, Prof. Ümit Kocasakal, Hilal Kaplan’ın 1915 olaylarına ilişkin yazılarını hatırlatması üzerine Hilal Kaplan canlı yayına bağlandı.
Kocasakal, Hilal Kaplan'ın daha önce yaptığı paylaşımları canlı yayında tek tek gösterince Kaplan da "iftiraya uğradığını" savundu.
Kaplan, daha önce attığı tweetleri okuyan Kocasakal'a "iftiralarınızı size iade ediyorum" dedi. Kocasakal "İftira ise edin" diyerek Kaplan’ı ti’ye aldı.