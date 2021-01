ÇETİN ÇETİNTAŞ, “GAYATRİ MANTRA MEDİTASYONU” İLE DEĞERİNİZİ FARK ETMEYE ÇAĞIRIYOR

Yoga çalışmalarıyla ilham kaynağı olan ve yogaya yeni başlayan herkese YouTube kanalındaki eğitim videoları ile kolaylık sağlayan Çetin Çetintaş, “Gayatri Mantra Meditasyonu” videosu ile, kişiye değerini fark etme fırsatı sunuyor.

Gayatri mantra meditasyonu ile kişinin ulaşabileceği ve ulaşmaya çalıştığı her yerden ötede olduğunu hatırlatma fırsatını sunan Çetin Çetintaş, insanın koyduğu ve ulaşmaya çalıştığı hedeflerin çok ötesinde olduğunu belirtiyor. Ulaşılmaya çalışan yerin asıl ulaşılması gereken yer olmadığına da dikkat çeken Çetintaş, insanın bunun çok daha ötesinde bir yerde olduğunu ifade ediyor. Belirlenen hedeflerin her zaman kişinin kendi değerinin çok altında olduğuna değinen Çetintaş, “Hiçbir zaman kendi değerimize ulaşabileceğimiz bir hedef koyamayız çünkü değerimiz ölçülebilir bir şey değil” diyor. Gayatri mantra meditasyonu ile kişinin kendi sonsuz halini yeniden hatırlamak için bedende titreşimin hissedilip yaratılacağını söyleyen başarılı yogi, meditasyonu söylerken dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın ise çıkarılan titreşim olduğuna vurgu yapıyor. Mantranın, her söze, kelimeye ve harfe dikkat ederek vücutta titreşimin neler yarattığına ve neler açığa çıkardığına dikkat edilerek söylenmesi gerektiğini hatırlatan Çetintaş, bu sayede daha yüksek bir bilince ulaşılabileceğini belirtiyor.

Çetin Çetintaş’ın YouTube kanalındaki Gayatri Mantra Meditasyonu videosuna https://www.kisa.link/OqzH linkinden ulaşılabilir.