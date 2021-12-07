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Bu çorbaya bayılacaksınız! Farklı tat arayanlara badem çorbası yapımı...

Badem çorbası nasıl yapılır? sorusu, internet üzerinden en sık aratılan sorular arasında yer almaya başladı. Evinizde rahat bir şekilde yapabileceğiniz ve lezzetine bayılacağınız Osmanlı Mutfağı’nın vazgeçilmez tariflerinden biri olan Badem çorbası için internet üzerinden “Badem çorbası nasıl yapılır?”, “Badem çorbası tarifi, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?” sorularına cevap aranmaya başladı. İşte tarifi ve detayları...

Güncel 07.12.2021, 14:42 07.12.2021, 15:14
Bu çorbaya bayılacaksınız! Farklı tat arayanlara badem çorbası yapımı...

Osmanlı Mutfağı’nın sevilen lezzetlerinden badem çorbasının tarifi merak konusu oldu. İnternet üzerinden sıklıkla aratılan badem çorbası tarifi, evinizde rahatlıkla yapılabileceğiniz ve sofralarınızın vazgeçilmezi olacak tariflerden biri. Peki badem çorbası nasıl yapılır? Badem çorbası tarifi, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte detaylar…

BADEM ÇORBASI TARİFİ

Osmanlı Mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan lenfes badem çorbası tarifi için gerekli malzemeler aşağıdaki gibidir:

130 gr çiğ badem,

1 yemek kaşığı tereyağı,

2 su bardağı süt,

3 su bardağı su,

1 yemek kaşığı tepeleme un,

Karabiber,

Tuz.

Üzerine;

1 tatlı kaşığı tereyağı,

Yarım çay bardağı file badem.

BADEM ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak bademler bir kap içerisinde üzerini geçecek şekilde kaynar su içine yatırılarak 20 dakika boyunca bademler yumuşayıncaya kadar bekletilir. Daha sonra bademler sudan çıkarılır ve kabukları soyularak un haline gelinceye kadar mutfak robotundan geçirilir. Ardından bir tencerede tereyağı eritilerek un kokusu çıkana kadar kavrulur. Kavrulan yağın içerisine un haline getirilmiş bademler eklenerek kavurma işlemine devam edilir.

Ardından üzerine yavaş yavaş süt ilave edilerek çırpıcı ile karıştırılır. Ardından su, tuz ve karabiber katılarak kaynayıncaya kadar pişirilir. Kaynama aşamasına gelince altı kısılarak 5 dakika daha pişirilir ve ocaktan alınır. Daha sonra üzeri için file bademler tereyağında hafif bir şekilde kavrularak çorbanın üzerinde gezdirilir. Badem çorbası hazır, sıcak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun...

BADEM ÇORBASI PÜF NOKTALARI

Osmanlı Mutfağı’nın sevilen lezzetlerinden biri olan Badem Çorbası, yapımı kolay ve malzemeleri de rahatlıkla bulunabilecek tariflerden biridir. Sizler için derlemiş olduğumuz tarife bağlı kalarak yapmış olduğunuz badem çorbasının çok daha lezzetli olmasını isterseniz, bazı püf noktalarına dikkat etmeniz yeterli olacaktır. Badem çorbasının yapımında kullanacağınız malzemelerin taze ve katkı maddesiz olmasına dikkat etmeniz, oldukça önemlidir. Ayrıca kabuklarını soymuş olduğunuz bademleri un haline getirmeden önce kavurursanız, çok daha lezzetli bir çorba elde etmeniz mümkündür.

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