Boğaz köprüsünde zor anlar! Otobüsler motosikletli kuryelere siper oldu

İstanbul'da rüzgar, saatler ilerledikçe etkisini artırdı ve günlük hayatı aksatma noktasına geldi. İş yerlerinden çıkamayan vatandaşların tedirgin bekleyişi sürerken, mesleği gereği dışarıda olması gereken kuryeler ise zor anlar yaşadı.

SERVİS ŞOFÖRÜNDEN ALKIŞLANAN HAREKET

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çekilen görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu. Servis şoförünün rüzgarda ilerlemekte zorlanan bir motokuryeye kalkan olup, yardım ettiği anlar dikkat çekti.

İETT ŞOFÖRLERİ SİPER OLDU

Diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki otobüs şoförü 4 motosikletliye siper oldu. Köprü üzerinden geçişte zorlanan motosiklet sürücüleri şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenmeden karşı yakaya geçebildi. O anlar arkalarından gelen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İMAMOĞLU DA PAYLAŞTI

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu görüntülere kayıtsız kalamadı ve sayfasında paylaştı. İmamoğlu paylaşımında, "Köprüde motokuryelerin rüzgardan etkilenmemesi için yardımcı olan İETT şoförlerimize de ayrıca teşekkürler" ifadelerine yer verdi.