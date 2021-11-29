Boğaz köprüsünde zor anlar! Otobüsler motosikletli kuryelere siper oldu
İstanbul'da şiddetli fırtına nedeniyle hayat felç oldu. Meslekleri gereği dışarıda olması gereken motosikletli kuryeler de zor anlar yaşadı. 15 Temmuz Köprüsü'nde bir servisin ve 2 belediye otobüsünün, rüzgarda ilerlemekte zorlanan motokuryeye kalkan olduğu görüntüler, "Helal olsun" dedirtti.
İstanbul'da rüzgar, saatler ilerledikçe etkisini artırdı ve günlük hayatı aksatma noktasına geldi. İş yerlerinden çıkamayan vatandaşların tedirgin bekleyişi sürerken, mesleği gereği dışarıda olması gereken kuryeler ise zor anlar yaşadı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çekilen görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu. Servis şoförünün rüzgarda ilerlemekte zorlanan bir motokuryeye kalkan olup, yardım ettiği anlar dikkat çekti.
Diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki otobüs şoförü 4 motosikletliye siper oldu. Köprü üzerinden geçişte zorlanan motosiklet sürücüleri şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenmeden karşı yakaya geçebildi. O anlar arkalarından gelen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu görüntülere kayıtsız kalamadı ve sayfasında paylaştı. İmamoğlu paylaşımında, "Köprüde motokuryelerin rüzgardan etkilenmemesi için yardımcı olan İETT şoförlerimize de ayrıca teşekkürler" ifadelerine yer verdi.