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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan sosyal medya fenomenlerine uyarı!

İzlemek, fotoğraf veya video çekmek için araçlarıyla yangın bölgelerine gelen vatandaşlar, yangınlara müdahale eden araç ve ekiplerin rahat çalışmasını engelliyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yurttaşlardan yangın yerlerine gelmemelerini istedi.

Güncel 03.08.2021, 23:22 03.08.2021, 23:25
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan sosyal medya fenomenlerine uyarı!

Yangın bölgelerinde polis, jandarma ve zabıta, olaya müdahale etmek yerine, yangını izlemek isteyen kişilerle mücadele etmek zorunda kalıyor.

İzlemek, fotoğraf ve video çekmek için özel araçlarıyla yangın bölgelerinde gelen meraklı yurttaşlar, itfaiye ve ambulans gibi araçların bölgeye giriş çıkışını zorlaştırıyor.

CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya üzerinden şu çağrıyı yaptı:

“Değerli vatandaşlarım, yardımlarınız ve çabanız için teşekkür ederim. Ancak yangın bölgesine geldiğiniz araçlar, söndürme çalışması yapan ekiplere ve araçlara engel olmaktadır. Sizlerden ricam, yangın bölgelerine gelmemeniz ve ekiplerimizin çalışmasını kolaylaştırmanızdır.”

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