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Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güncel 08.08.2020, 10:36
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.20'de merkez üssü Hizan'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Hizan ilçesi ile çevresinde hissedildi.
BAKAN SOYLU: 'HASARA YÖNELİK İHBAR YOK'
Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor.
DEPREM BAHÇESARAYDA'DA HİSSEDİLDİ
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Van'ın Bahçesaray ilçesinde de hissedildi. Vatandaşlar kendini sokağa attı.
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