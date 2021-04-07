Beylikdüzü Belediyesi'nden 'Balık Müzesi' yıkımıyla ilgili açıklama!

Beylikdüzü Yaşam Vadisi üzerinde hizmet veren “Balıkçı Kenan” isimli balık restoranı, Kenan Balcı mülkiyetinde bulunan 1637 ada 2 parsel ve Kenan Balcı mülkiyetinde bulunmayan yeşil alan statüsündeki park terkli kamu alanında faaliyet göstermektedir. Söz konusu kullanım alanlarının yaklaşık %40’ı parsel dışında bulunan park ve yol olan kamu alanlarına tekabül etmektedir.

İlgili kişiyle, işgal ettiği alanları boşaltması yönünde yapılan görüşmeler bir sonuca ulaşmamıştır. Sadece 365 bin hemşerimiz için değil İstanbulumuz için de kıymetli bir nefes alma noktası olan Yaşam Vadisi’nin hukuka aykırı şekilde kullanılmasına kamu yararı ilkesi gereği izin verilmesi mümkün olmadığı gibi konu hukuki haklarımızı kullanarak çıkan yargı kararının uygulanmasından ibarettir.

Bundan sonra da Beylikdüzülü hemşerilerimizin işgal altındaki ortak kullanım alanlarını yarına nefes olması için kamuoyu ve hukuk önünde takibini gerçekleştirmeye devam edeceğiz.