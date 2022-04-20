Bella Hadid'in Hacı Osman Torun Camii paylaşımı sonrası camiye hediye yağıyor!

Hadid'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle cami dolup taşmaya, sadece 5. Levent'ten değil İstanbul'un her yerinden aileler çocuklarını bu camiye getirmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alibeyköy'deki Hacı Osman Torun Camii'nin açılışını 219 yılında yapmıştı.

Kampanya başladı

Ayrıca Hadid'in paylaşmından sonra camiye kampanyalar yapılmaya başladı. Türkiye'nin her yerinden çocuklar için camiye çikolata, cips, dondurma ve oyuncak gönderiliyor.