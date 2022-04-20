Son Dakika
Bella Hadid'in Hacı Osman Torun Camii paylaşımı sonrası camiye hediye yağıyor!
Filistin davasının öncü savunucularından biri olan Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid, İstanbul 5. Levent’teki Hacı Osman Torun Camii imamının çocuklarla oynadığı teravih treni oyununu resmi Instagram hesabından paylaşmıştı.
Güncel 20.04.2022, 14:20 20.04.2022, 14:35
Hadid'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle cami dolup taşmaya, sadece 5. Levent'ten değil İstanbul'un her yerinden aileler çocuklarını bu camiye getirmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alibeyköy'deki Hacı Osman Torun Camii'nin açılışını 219 yılında yapmıştı.
Kampanya başladı
Ayrıca Hadid'in paylaşmından sonra camiye kampanyalar yapılmaya başladı. Türkiye'nin her yerinden çocuklar için camiye çikolata, cips, dondurma ve oyuncak gönderiliyor.