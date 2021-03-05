Bayraktar'dan şehit Korgeneral paylaşımı: Ruhunuz şad olsun Komutanım

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Korgeneral Osman Erbaş ve askerler için başsağlığı diledi.

Bayraktar, Twitter'da yaptığı açıklamada, "2010'da SİHA'larımızı gelişimi sırasında bölgede tanıştığım Osman Erbaş Paşamız ve kahraman askerleri Bitlis'teki helikopter kazasında şehadete ulaştı. Allah Şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar versin. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.