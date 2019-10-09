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"Barış Pınarı" Harekatı başladı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan harekatın başladığını duyurmasıyla birlikte Türk jetleri terörist mevzilerini vurdu. Jetlerden sonra Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alındı.

"Barış Pınarı" Harekatı başladı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan harekatın başladığını duyurmasıyla birlikte Türk jetleri terörist mevzilerini vurdu. Jetlerden sonra Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alındı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 16:47
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"Barış Pınarı" Harekatı başladı

Fırat'ın doğusuna harekat başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı adını verdiği harekatta, ilk olarak Türk jetleri kalktı.

RESULAYN VURULDU

Havalanan Türk jetleri, Resulayn'daki YPG hedeflerini vurdu. Harekat böylece resmen başlamış oldu.

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik düzenleyeceği harekat başladı. Harekat kapsamında Suriye tarafındaki Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler jetlerle vuruldu. YPG mevzilerinin bulunduğu noktalarda meydana gelen 4 patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı. Jetlerden sonra Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla bombalandı.

OBÜSLER MEVZİLERİ BOMBALIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyuluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi.

BİR YANDAN JETLER BİR YANDAN OBÜSLER VURUYOR

Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyulurken, Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor. Bu arada, Ceylanpınar Belediyesi de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.

Son Güncelleme: 09.10.2019 17:31
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