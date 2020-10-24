Balık fiyatları el yakıyor: Hamsinin kilosu 50 lira!

ntv.com.tr'den Tuğba Öztürk'ün haberine göre Karadeniz'de herhangi bir balık sıkıntısı yaşanmamasına karşın balık fiyatları yükselmeye devam ediyor. Havaların bir türlü soğumaması ve denizlerdeki rüzgar ve fırtınalı hava, palamut ve hamsi fiyatlarını son zamanlarda hızla yukarı çekiyor. İstanbul'da palamut fiyatları 20 liralardan 35 liraya çıkarken, hamsi de 25 liralardan 40 hatta 50 liralara yükseldi.

Balık fiyatlarında yaşanan artışı ntv.com.tr'ye değerlendiren Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, palamutun bu sene beklenilen oranda büyümediğini ve palamutun çok olduğu sene hamsinin az olduğunu belirtti. Özkaya, fiyat artışındaki en büyük etkinin hava şartları olduğunu söyleyerek, ''Deniz suyu sıcaklıkları özellikle hamsi için yüksek seyrediyor'' dedi.

''10 GÜN SONRA HAMSİ BOLLAŞIR''

Özkaya, ''Karadeniz'de herhangi bir balık sıkıntısı yaşanmıyor, balığın denizlerde bol olduğu doğru. Ancak bütün avcılar palamuta gittiğinden kimse denizde hamsiye bakmıyor'' diyerek 10 gün sonra palamutun zayıflamasıyla birlikte hamsinin tezgahlarda bollaşacağını ve bununla birlikte fiyatların da düşeceğini belirtti.

''HAMSİ DENİZDE KENDİNİ SAKLIYOR''



İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Yönetim Üyesi Kenan Balcı da, av sezonunun 1 Eylül'de başlamasıyla birlikte palamutun 10 liraya, hamsinin de 20 liraya kadar düştüğü belirterek, ilerleyen zamanlarda ise olumsuz hava şartlarının fiyatları tekrar yükselttiğini belirtti.



Balcı, ''Olumsuz giden hava şartları balık fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Balık kötü havayı insanlardan önce hissediyor. Olumsuz hava şartlarını öncesinden hisseden hamsi, denizde kendini saklıyor'' açıklamasını yaptı.



Hamsideki fiyat artışını denizde kendisini saklamasına bağlayan Balcı, 'İlla ki tezgahlarda balık artacaktır. Çünkü denizlerde balık var. Çanakkale'ye oltamızı atıyoruz, var. Karadeniz'e atıyoruz her çeşit balık var. Kısaca her bölgede balık var'' dedi.

HAMSİ KARADENİZ'DEN KAÇTI MI?



Balcı, ''Böyle bir şey yok. Balığın merası Karadeniz. Balık su üstü bile yapmamış, balık kaçtı demek çok yanlış. Balık zamanı geldiğinde göç eder ancak bunun zamanı değil'' açıklamasını yaptı.





BALIKÇI HAMSİNİN DEĞİL PALAMUTUN PEŞİNDE



Hamside daha fazla fiyat artışı beklemediklerini de söyleyen Balcı, gemicilerin palamut avından daha fazla para kazandığını belirtti.



Balcı, ''Gemicilerimiz hamsiye çıktığında örneğin 10 bin balık satıyor, ancak palamuta çıktığında 30 bin liralık satıyor. Bu nedenle palamut varken balıkçı hamsinin peşinde pek koşmuyor'' dedi.

''FİYATLAR NORMALİN AKSİNE YÜKSEK''



İstanbul'da balıkçılık yapan Coşkun Arslan ise, fiyatların normalin aksine yüksek seyrettiğini belirterek, ''Özellikle bir haftadır fiyatlarımız yükseliyor. Şu an hamsiyi 40 liraya satıyoruz. Palamutta ise tezgahta 25 ila 35 arasında boyuna göre değişiyor'' dedi.



Arslan da şu anki fiyat yükselişinin hava şartlarından kaynaklı olduğunu söyledi.



Öte yandan balık fiyatlarında önümüzdeki günlerdeki düşüş beklendiğini de aktaran Arslan, ''Ekim ayının sonuna doğru palamut denizden çekilir, haliyle avcı da hamsiye yönelir'' ifadelerini kullandı.





PALAMUT VE HAMSİ HALDE NE KADAR?



İstanbul Balık Hali'nde çiftli olarak satılan palamutların fiyatı boyutuna göre 40-50 TL arasında değişiyor. Yaklaşık kırk gün önce bu fiyat 24-27 TL arasındaydı.



İstanbul Balık Hali’nde 1 kutu hamsinin (12 kg civarı) fiyatı 380-420 TL arasında değişiyor. Yaklaşık kırk gün önce bu fiyat 280-300 TL civarındaydı.