Bakan Pakdemirli: 'Yangın-Cell Haberleşme Sistemi'ni kurduk'

Bakan Pakdemirli, Yangın-Cell Haberleşme Sistemi'ni bu sözlerle duyurdu: "Orman yangınlarıyla mücadelede haberleşme sistemimizi güçlendirdik ve Yangın-Cell Haberleşme Sistemi'ni kurduk. Sistemin testleri başladı ve inşallah 3 ay içinde tam olarak hizmete alacağız."