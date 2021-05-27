Bakan Ersoy, 'Aşılıyım ben' videosu için ‘Böyle hassasiyetler olabilir” dedi

Bakan Ersoy, 2021 turizm sezonu ve bakanlığın sosyal medyada Türkiye tanıtım sayfası olan Go Türkiye hesabından paylaşılan turizm çalışanlarının ‘Aşılandım ben’ yazan maske taktıkları video hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy tanıtım filmine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Kapanmanın olduğu bir ülkede bu tarz hassasiyetler olabilir, biz bunu anlayışla karşılıyoruz. Turizm Geliştirme Ajansı iki yıllık ve çok yoğun çalışan bir ajans. Yüzlerce film çekiyorsunuz ve 1 tanesinde bir hassasiyet oluşabilir, ortam da bunu gerektirebilir, gerekli müdahale yapıldı 100’den fazla bu tarz filmler üretiyor. Dünyada son 1 yılda Türkiye en yoğun tanıtım yapan ülke bu açıdan çok başarılı. 1 tane filmde bir hassasiyet oluştu ve saatler içinde benim talimatımla geri çekildi.''