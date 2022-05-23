Bakan Bozdağ açıkladı! Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

BEKİR BOZDAĞ'DAN AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir TV kanalında gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bozdağ, açık cezaevlerindeki hükümlülerin 31 Mayıs'ta sona erecek izin sürelerine ilişkin kabine toplantısında bir sunum yapacağını ifade etti.

Kabine Toplantısı, 23 Mayıs Pazartesi yani bugün gerçekleştirilecek.

CEZA VE TEVKİFEVKLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMASI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin Covid-19 salgını nedeniyle izne gönderildikleri hatırlatıldı ve bu izinlerin süresinin 31 Mayıs'ta sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, vaka sayılarındaki düşüş ve Sağlık Bakanlığının tavsiye kararları doğrultusunda izinde bulunan hükümlülerin, 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönmeleri gerektiği kaydedildi.

Denetimli serbestlik yükümlülerinden, hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların da 1 Haziran'dan itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir." denildi.

Hükümlülerin dönecekleri ceza infaz kurumlarını kurumun internet sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacağı ifade edildi. Yaklaşık 80 bin kişinin cezaevlerine dönmesi bekleniyor.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ YENİDEN UZATILACAK MI?

İzinlerin yeniden uzatılması konusunda henüz resmi bir açıklamada yapılmadı.