Avrupa Hava Trafiği Canlandı

Kıpırdanma özellikle Avrupa kıtasında yaşanırken, en büyük payı aşağıdaki özet tabloya bakarak komşumuz Yunanistan’ın aldığı ifade edilebilir. Son iki haftalık periyotta %64 artış yakalayan Yunanistan’ı, İtalya %46 ile takip etti. Üçüncülüğü ise, İspanya ve Fransa paylaştılar. Türkiye ise maalesef kendisine 7. sırada yer bulabildi.

Alınan etkili önlemler ve aşılama politikasının etkili uygulanması, aşılama sürecinde vakit ve hız kaybetmeden aksiyonlar alınması önemli turizm gelirine sahip 4 Akdeniz ülkelesini tabloda ön plana çıkarttı.

Aşılamanın hızının önümüzdeki günlerde tabloda nasıl etkilere sebep olacağı henüz bilinmemekle beraber yaz aylarında turizm gelirini kaybetmemek adına, özellikle Akdeniz ülkelerinin, aşılama programlarını titizlikle yürütmeleri hayati öneme sahip.

Yukarıdaki tablo, genel anlamda umut verici olsa da, olumsuz görüşlerin hala egemen olduğu söylenebilir. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) raporuna göre, Avrupa’da salgın öncesi canlılığa dönmek 2029 yılına kadar sürebilir. 2021 Ocak ve Nisan ayları arasındaki uçuş sayısının, 2019 senesinin aynı dönemine göre %65 azalmış olmasını baz alarak bu şekilde tahminleme yapan kuruluş, aşı uygulamaları ve farklı mutasyonlara karşı aşıların göstereceği dirence bağlı olarak 2 senaryo üretti.

Kilit noktası aşı programının uygulanması olan senaryolardan iyimser olanına göre; mevcut seyahat kısıtlamaları 2021 yaz aylarında kaldırılacak ve 2024 yılına kadar 2019 rakamları yakalanabilecek. Kötümser senaryoda ise, aşı programları istenilen hızda gitmezse, salgın dizginlenemezse, sürecin 2019 dönemine dönmesi 2029 yılını bulabileceği tahmin edilmektedir.