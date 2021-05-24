Asker arkadaşından 'Vatan, bayrak' diyen Tolga Ağar'a tepki!

AK Parti Elazığ Milletvekili ve Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar’ın Twitter’dan paylaştığı mesaja asker arkadaşından tepki geldi.

Ağar, “Biz vatan, devlet, bayrak, namus ve şeref için ölmeyi göze alanların torunlarıyız, çocuklarıyız. Varsa aynı şerefte aynı yürekte olan hodri meydan...” ifadelerini kullandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak için açılan, “ErdoğanlaBirlikteyiz” tagini paylaştı.

Bu paylaşıma, 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Antalya Belediye Başkan Adayı olan ve son olarak da cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ali Aktaş’tan tepki geldi.

Aktaş, “Çankırı'da askerlik yapmaya dayanamayıp iki üç gün içinde Ankara'ya babanın yanına evci çıkmak için nakil oldun ya devrem; vatan, devlet, bayrak için nasıl ölmeyi göze alıyorsun hiç anlamadım” dedi. Aktaş, “Hepiniz gittiniz, ben tek kaldım bölükte vicdansızlar” değerlendirmesinde bulundu.

Aktaş, Ağar ile birlikte 2002 yılında askerlik yaptıklarını diğer arkadaşlarının da başka birliğe gönderildiğini belirtti.

Sedat Peker'in Youtube kanalı üzerinden yayınladığı videodaki yeni iddialar Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleşmişti. AK Partili isimler de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik destek tweetleri paylaşmıştı.

Medyaradar