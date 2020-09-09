Asırlık savaş mirası kanlı Kur'an'ın kaybolduğu iddiası

Çanakkale Kara Savaşları sırasında öldürülen Senegalli bir askerin üzerinde bulunan kanlı Kur'an-ı Kerim'in, Gelibolu Yarımadası'ndaki müzeden kaybolduğu iddia edildi.

HİBYA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 25 Nisan 1915'te Kumkale'ye çıkarma yapan Fransız birliklerinin içinde yer alan koloni lejyonlarına mensup Senegalli bir asker, 26 Nisan günü elinde bir el bombası ile Türk hatlarına doğru yaklaştı. Bunu gören Yüzbaşı Ahmet Halit Efendi, yanındaki askerlere bu askeri vurmalarını emretti. Fakat askerler vurmayı başaramayınca, Ahmet Halit Bey kendi beylik tabancasıyla Senegalli askeri öldürdü.

Askerin üzeri istihbarat açısından önemli bilgiler içeren belgeler olabileceği düşüncesiyle arandı ve bir Kur'an-ı Kerim bulundu. Senegalli askerin vurulduğunda başından akan kan Kur'an-ı Kerim'in üzerine yayıldı. Ahmet Halit Bey, Kur'an'ı harp hatırası olarak savaştan sonra yanında götürdü.



Bu tarihi eseri Ahmet Halit Bey'in ölümünden sonra, Çanakkale şehidi kardeşi Muallim Teğmen İbrahim Ethem'in adını verdiği oğlu ve ünlü müzikologlardan Etem Ruhi Üngör miras olarak sakladı. Üngör, bu Kur'an-ı Kerim ile babası Ahmet Halit Bey'in madalyasını, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in 1971'de Gelibolu Yarımadası'ndaki savaş alanlarını gezisi sırasında Şehitler Abidesi'nin altında açtığı müzeye hediye etti.

Şehitler Abidesi'nin temelinin güçlendirilmesi gerekince, 2005 yılında müze kapatıldı. Bunun üzerine Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğü yetkilileri, buradaki eserleri, müdürlüğün Çamburnu mevkisinde bulunan idari binasında topladı. Ancak 2008 yılında binada çıkan bir yangında bazı eserler tahrip oldu.

Söz konusu kanlı Kur'an-ı Kerim'in de kaybolduğu iddia edildi. Zaman zaman bazı koleksiyonerler ve Çanakkale'ye gönül vermiş yerel tarihçiler, yetkililere Kur'an-ı Kerim'in durumunu sordu. Bu kişilerin bazılarına Kur'an-ı Kerim'in yangında zarar gördüğü ama tamirde olduğu, bazılarına ise envanterde böyle bir eserin bulunmadığı, Milli Park'tan devir alırken envanterde yer almadığı ifade edildi.

Çanakkale araştırmacıları, yerel tarihçiler, koleksiyonerler ve Çanakkale Savaşı meraklıları yıllardan beri bu kanlı Kur'an-ı Kerim'e ne olduğunun cevabını aradıklarını kaydetti.