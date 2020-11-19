ARTVİN’E İÇME SUYU PROJESİNDE SONA YAKLAŞILIYOR

ARTVİN-DSİ Artvin’de yaptığı yatırımlarla derelerdeki taşkın riskini azaltmaya, gölet ve sulama işleri yapmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye devam ediyor.

DSİ tarafından geliştirilen Artvin İçme Suyu Projesi ile Artvin Şehir Merkezinin içme suyu problemi çözülüyor. DSİ'den yapılan açıklamaya göre, 09.02.2017 tarihinde ihalesi yapılan "Artvin İçme suyu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi" ile Hatila Deresi'nden başlayan 33 km uzunluğundaki isale hattıyla getirilecek olan 255 lt/sn kapasitesindeki içme suyu, Katrevan Mevkiinde 880 kotunda inşa edilecek olan konvansiyonel tip arıtma tesisi vasıtasıyla arıtılacaktır.“ denildi.

Yapılan çalışmalarla, Artvin’in gelecekteki nüfusu da dikkate alınarak en az 50 yıllık periyotta Artvin'in merkezinde yaşayan vatandaşlarımıza memba kalitesinde içme suyu sağlanacak.

DSİ'nin verdiği bilgilere göre "Artvin İçme Suyu Arıtma Tesisinin günlük arıtma kapasitesi 22.000 m³. Tesis ile Artvin şehir merkezine menba kalitesinde su verilecek.

DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce inşa edilen Artvin İçme suyu Arıtma Tesisi İnşaatında çalışmalar devam ediyor. Bugüne kadar İdare Binası, Trafo Binası, Klor Binası, Kimya Binası, Belt Filtre, Isı Merkezi, Klor Temas Tankları ve Su Depoları, Hızlı ve Yavaş Karıştırıcı, Durultucu, Hızlı Kum Filtre Makine Bloğu Binalarının kaba inşaatları bittiğini açıklayan DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü; “İnce işler devam etmektedir. Taşkın tahliye hattı tamamlanmıştır. Binalardaki mekanik işleri ve saha borulaması devam ektedir. Fiziki gerçekleşme % 85 seviyesindedir” ifadelerine yer verildi.