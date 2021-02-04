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Artvin nüfusu ne kadar? Artvin ilçe nüfusları 2021
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları açıklandı ve illerin nüfusları belli oldu. Artvinliler de kendi illerinin ve bulundukları ilçelerinin nüfuslarını araştırmaya başladı. İşte Artvin'in ilçe ilçe nüfusu...
Güncel 04.02.2021, 21:09
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ARDANUÇ
Erkek 5.858
Kadın 5.486
İlçe Nüfusu 11.344
ARHAVİ
Erkek 10.648
Kadın 10.896
İlçe Nüfusu 21.544
BORÇKA
Erkek 11.598
Kadın 11.086
İlçe Nüfusu 22.684
HOPA
Erkek 13.803
Kadın 13.828
İlçe Nüfusu 27.631
KEMALPAŞA
Erkek 4.631
Kadın 4.489
İlçe Nüfusu 9.120
MERKEZ
Erkek 17.181
Kadın 16.826
İlçe Nüfusu 34.007
MURGUL
Erkek 3.279
Kadın 3.036
İlçe Nüfusu 6.315
ŞAVŞAT
Erkek 8.564
Kadın 8.460
İlçe Nüfusu 17.024
YUSUFELİ
Erkek 9.961
Kadın 9.871
İlçe Nüfusu 19.832