ARTVİN BELEDİYESİ ŞEHRİ TERTEMİZ YAPIYOR
Artvin Belediyesi daha sağlıklı ve temiz bir Artvin için cadde ve sokakları deterjanlı su ile yıkamaya başladı.
Artvin Belediyesi Temizlik İşleri Ekipleri şehirdeki cadde ve sokakları deterjan ile yıkama çalışmalarında şehrin en yoğun caddesi olan İnönü Caddesinden başladı.
Artvin Belediyesi daha sağlıklı ve temiz bir Artvin için cadde ve sokakları deterjanlı su ile yıkamaya başladı. Çalışmalara 2019 yılında revizyonu yapılan ve şehrin en gözde caddesi haline gelen İnönü caddesinden başlayan Artvin Belediyesi hazırlamış olduğu program dahilinde tüm cadde ve sokaklarda yıkama işlemlerine devam edecek.
Temizlik Çalışmalarını yerinde inceleyen Artvin Belediye Başkanı Demirhan ve CHP Artvin Milletvekili Av. Uğur Bayraktutan temizlik personeline kolaylıklar dilediler. Başkam Elçin daha temiz bir Artvin için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.
Deterjan ile yıkama çalışmalarını gören vatandaşlar Artvin Belediyesinin bu çalışmasını takdirle karşılayarak caddeye yayılan temizlikten ve hoş kokudan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.
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