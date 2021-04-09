ARTVİN BELEDİYESİ ATA TOHUMLARI EKİMİNE BAŞLADI

ARTVİN- Artvin’in, Yerel Ata Tohumlarının kaybolmasını önlemek ve gelecek nesillere aktarılması için “Artvin Belediyesi Yerel Ata Tohum Fide Yetiştirme Serasında” fide ekimine başlandı.

Artvin Yerel Tohum Derneği katkılarıyla Artvin Belediyesi tarafından Seyitler Köyü Sotibar Mahallesinde kurulan, Artvin Belediyesi Yerel Ata Tohum Fide Yetiştirme serasında, Yerel Ata Tohumlarımızdan olan; patlıcan, biber, kırmızı ve pembe domates tohumu ekimi gerçekleştirilerek elde edilecek fideler halka ücretsiz olarak dağıtılacak.

Tohumların ekimi yapılan serayı ziyaret eden Başkan Elçin, “geçtiğimizi yıllarda olduğu gibi ata tohumlarını yeniden ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtılacaktır” dedi.

Artvin Belediyesi Yerel Ata Tohum Fide Yetiştirme Serasında gerçekleştirilen fide ekimi işlemlerini Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Yavuz Dinç ve yönetimi, Artvin Yerel Tohum Derneği Başkanı Filiz Akyüz ve Belediye Park ve Bahçe ekipleri gerçekleştirdi.