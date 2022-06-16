Arabam Senin Projesi İle İhtiyaç Sahibi Okullara Oyuncak Araba Ulaştırıldı

Nasıl yapıldı?

Projeye katkı sağlamak isteyen kişiler, yapılan bağış tutarına sadece oyuncak arabalarının temsili değerini arabam.com’un Trink sat! hizmeti ile sorgulayarak destek oldular. Katılımcılardan oyuncak arabalarının marka, ne zaman aldığı, nasıl çalıştığı ve oyuncağın materyali ile ilgili bilgilerini sisteme girmeleri istendi. Yapılan her sorgu arabam.com tarafından 5 TL, 10 TL, 15 TL değerinde bağışa dönüştü.

Proje ile ilgili görüşlerini paylaşan arabam.com CEO’su Arda Ayvaz, “Arabam Senin projemiz ile öncelikli olarak Toplum Gönüllüsü genç bireylerin eğitim temalı geliştirecekleri projelere destek olmayı amaçladık. Aslında projemiz ile herkesin sosyal sorumluluk farkındalığına katkı sağlamış olduk. Bu proje kapsamında hazırladığımız proje sayfamızda insanlar sadece oyuncak arabalarının temsili Trink sat! değerini sorgulayarak katkı sağlamış oldular. Yapılan her sorgu arabam.com tarafından bağışa dönüştü. Katılımcılar, karşılarına çıkan teşekkür sertifikalarını sosyal medya hesaplarında paylaşarak projenin daha çok kişiye ulaşmasına da katkı sağladı. Konumuz eğitim olunca kırsal bölgelerde eğitim gören çocukları da mutlu etmek istedik ve yine Toplum Gönüllüsü gençlerin destekleriyle belli okullardaki çocuklara onlar için özel olarak yaptırdığımız oyuncak arabaları ulaştırdık. Bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz projemizin uzun soluklu ve sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. Umuyoruz ki TOG ile gerçekleştirdiğimiz bu projemiz ile farkındalık yaratır ve sosyal sorumluluk bilincini artırırız.” açıklamalarında bulundu.

TOG Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı konuyla ilgili; “TOG olarak 20 yıldır çeşitli eğitimler, burs ve mentorluk programlarıyla gençleri güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bir gençlik vakfı olarak; yarının gençleri olan çocukları da önemsiyor, onların başrolde olduğu projeleri hayata geçirirken büyük heyecan duyuyoruz. Bu sebeple Toplum Gönüllüsü gençlerle birlikte her yıl binlerce çocuğa ulaşarak projeler gerçekleştiriyor, atölyeler yapıyor, eğitimler veriyoruz. Gençler aracılığıyla bugüne kadar yüz binlerce çocuğa ulaştık. Bugün de gençlerin gücüne inanan, çocuklar için değer yaratmayı amaçlayan paydaşlarımızdan biriyle birlikteyiz. Arabam.com’la birlikte hayata geçirdiğimiz kampanyayla hem 200 gencin sosyal sorumluluk eğitimleri almasını destekleyeceğiz, hem de çocuklar için hazırladığımız hediyelerle onların gülümsemesine şahit olacağız. Yıl boyunca 7 farklı ilde daha oyuncak araba dağıtmaya devam edeceğiz. Gençleri ve çocukları odağına alan böyle değerli bir iş birliğinin içinde yer aldığımız için mutluyuz.” dedi.