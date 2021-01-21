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Ananaslı lahmacun yer misiniz?

Her hafta Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile PSM Online’dan seyirci karşısına çıkan “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bu haftaki konuğu, sempatik şef Danilo Zanna oldu.

Güncel 21.01.2021, 14:21
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Ananaslı lahmacun yer misiniz?

Müzikten, stand-up’a, mizahtan güncel konulara; kültürün her alanına dokunan ve her anı eğlence dolu dakikalara sahne olan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında sempatik İtalyan şef Danilo Zanna  samimi tavrıyla geceye damga vurdu.

Stüdyoya İtalyan usulü dans figürleriyle giriş yapan Zanna, daha ilk dakikadan itibaren yükselen ortamın enerjisini bir an olsun düşürmedi. Neşeli halinin yanı sıra Türkçe diline hakimiyetini sürekli tiye alarak kendisiyle de eğlenen Zanna’nın özgüvenli tavrı dikkatlerden kaçmadı. 

Türkiye’ye ilk geldiğinde Bağcılar’da ikamet ettiğini paylaşan başarılı şef, tek bir kelime bilmediği halde insanların kendisine çok sıcak yaklaştığını ve Türk misafirperverliğinin ne demek olduğunu o zaman anladığını ifade etti. 

Kendisini restoranında yemek yiyen Derya Baykal’ın keşfettiğini anlatan Danilo, “Derya da o zamanlar yaptığı “Derya’nın Dünyası” programına beni davet etti, sonrası buradan sonra başladı. Benim için köprüden önce son çıkış orasıydı.” Sözleriyle ifade etmesi herkesi güldürdü.

Programın sevilen bölümü “Gözlerimin İçine Bak”ta İbrahim Selim tarafından kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap veren Zanna, “En sevdiğin Türkçe şarkı hangisi?” sorusuna “Türkiye’ye ilk geldiğimde kültürünü daha iyi öğrenmek için cd almaya gittim. Müzik markette çok parlak bir kapağı olan bir albüm aldım. Ve o albüm Ebru Gündeş’in albümüydü. Albümde yer alan “Araftayım” şarkısı da çok iyi bir şarkı, en sevdiğim Türkçe şarkı o.” Sözleriyle yanıt verirken, eşinin Ebru Gündeş’e çok benzediğinin altını ısrarla çizmesi de dikkatlerden kaçmadı.

İbrahim Selim’in İtalya denilince akla ilk gelen lezzetlerden olan pizzayla ilgili “Ananaslı pizza hakkında ne düşünüyorsun?” sorusu karşısında tepkisine engel olamayan sevilen şef konuyla ilgili görüşleriniz “Siz ananaslı lahmacun yer misiniz?” sözleriyle esprili bir şekilde dile getirdi.

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