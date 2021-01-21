Müzikten, stand-up’a, mizahtan güncel konulara; kültürün her alanına dokunan ve her anı eğlence dolu dakikalara sahne olan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında sempatik İtalyan şef Danilo Zanna samimi tavrıyla geceye damga vurdu.

Stüdyoya İtalyan usulü dans figürleriyle giriş yapan Zanna, daha ilk dakikadan itibaren yükselen ortamın enerjisini bir an olsun düşürmedi. Neşeli halinin yanı sıra Türkçe diline hakimiyetini sürekli tiye alarak kendisiyle de eğlenen Zanna’nın özgüvenli tavrı dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye’ye ilk geldiğinde Bağcılar’da ikamet ettiğini paylaşan başarılı şef, tek bir kelime bilmediği halde insanların kendisine çok sıcak yaklaştığını ve Türk misafirperverliğinin ne demek olduğunu o zaman anladığını ifade etti.

Kendisini restoranında yemek yiyen Derya Baykal’ın keşfettiğini anlatan Danilo, “Derya da o zamanlar yaptığı “Derya’nın Dünyası” programına beni davet etti, sonrası buradan sonra başladı. Benim için köprüden önce son çıkış orasıydı.” Sözleriyle ifade etmesi herkesi güldürdü.

Programın sevilen bölümü “Gözlerimin İçine Bak”ta İbrahim Selim tarafından kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap veren Zanna, “En sevdiğin Türkçe şarkı hangisi?” sorusuna “Türkiye’ye ilk geldiğimde kültürünü daha iyi öğrenmek için cd almaya gittim. Müzik markette çok parlak bir kapağı olan bir albüm aldım. Ve o albüm Ebru Gündeş’in albümüydü. Albümde yer alan “Araftayım” şarkısı da çok iyi bir şarkı, en sevdiğim Türkçe şarkı o.” Sözleriyle yanıt verirken, eşinin Ebru Gündeş’e çok benzediğinin altını ısrarla çizmesi de dikkatlerden kaçmadı.

İbrahim Selim’in İtalya denilince akla ilk gelen lezzetlerden olan pizzayla ilgili “Ananaslı pizza hakkında ne düşünüyorsun?” sorusu karşısında tepkisine engel olamayan sevilen şef konuyla ilgili görüşleriniz “Siz ananaslı lahmacun yer misiniz?” sözleriyle esprili bir şekilde dile getirdi.