'Allah' yazılı şeftali görenleri şaşırttı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir çiftçi dalından topladığı şeftalilerin arasında üzerinde 'Allah' yazılı meyveyi görünce şaşkına döndü. Sandığa koymayan çifti, nadir görülen şeftaliyi sakladı. Çiftçi İsmail Hakkı Akın, "Bu şeftalinin üzerinde Allah lafzı var. Dünya üzerinde değişik meyve ve sebzelerde görülmüştü. Bu bizi çok mutlu etti. Çok sevindik” dedi.