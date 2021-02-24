Ak Parti İstanbul İl Kongresi hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Kongreye katılmak isteyen vatandaşlar Ak Parti İstanbul İl Kongresi ne zaman, saat kaçta, nerede sorularına yanıt arıyor. Kongrede aday olacak isim ise Osman Nuri Kabaktepe oldu. İşte kongre hakkında merak edilen son bilgiler!

AK PARTİ İSTANBUL İL KONGRESİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA NEREDE?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım göstereceği kongre, 24 Şubat 2021 tarihinde yani bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

ŞENOCAK ADAY OLMAYACAK

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak '7. Olağan İl Kongre'sinde aday olmayacağını duyurdu. Şenocak, "24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum." ifadelerini kullandı.

Şenocak'ın açıklaması şu şekilde:

"24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için Durmak Yok Yola Devam!"