Ahmet Altan tahliye edildi!

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, “FETÖ'ye yardım” suçundan 10.5 yıl hapse mahkum edilen Ahmet Altan ile 8 yıl 9 ay hapse çarptırılan Nazlı Ilıcak hakkındaki temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, her iki isim hakkındaki hükmü, cezaya dayanak olan suça indirim uygulanmadığı gerekçesiyle bozarken, Altan’ın da tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Avukat Figen Çalıkuşu, müvekkili ile ilgili Yargıtay’ın tahliye kararı vermesinden sonra, beraat de beklediklerini belirterek, Ahmet Altan’ın FETÖ yapısından tek bir kişi ile bağlantısının belirlenemediğini ifade etti.

Altan hakkında AİHM’nin dün verdiği kararı bizzat Yargıtay’a ulaştırdığını ifade eden Çalıkuşu, “Böyle bir karar verilebileceğini düşünmüştüm. Müvekkilimin daha fazla mağdur olmaması için ilk elden dilekçeyle bu kararı ulaştırdım. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin tahliye kararı vermesinden sonra, bugün işlemlerin tamamlanacağını düşünüyorum” dedi. Çalıkuşu, bugün Altan’ın salıverilmesini beklediklerini ifade etti.

AHMET ALTAN CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin tahliye kararı verdiği Ahmet Altan cezaevindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından salıverildi. Cezaevinden çıkan Ahmet Altan bir taksi ile Kadıköy’deki evine geçti.

İKİNCİ KEZ BOZMA

Ilıcak ve Altan, daha önce İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince “darbeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Ancak Yargıtay sanıkların eylemlerinin FETÖ'ye yardım suçunu oluşturduğu gerekçesiyle hükmü bozmuştu.

Bunun üzerine yapılan yeniden yargılama sonucu yerel mahkeme, FETÖ'ye yardım suçundan Altan’a 10 yıl 6 ay, Ilıcak’a ise 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.