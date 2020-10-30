97. YILIN COŞKUSU BEYLİKDÜZÜ’NDE YAŞANDI

Birlik ve beraberliğin üst düzeyde yaşandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl da Beylikdüzü'nde tüm coşkusuyla kutlandı. 28 Ekim Çarşamba günü Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı'nda düzenlenen Çelenk Sunma Töreni ile başlayan etkinlikler, 29 Ekim günü de devam etti. Beylikdüzü Belediyesi’nin pandemi kurallarına uygun olarak düzenlediği etkinlikler kapsamında gerçekleşen mobil kortejde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte Cumhuriyet coşkusunu mahalleleri dolaşarak Beylikdüzü halkı ile paylaştı.

Sunay Akın’dan ‘Bir Cumhuriyet Hikâyesi’

Kortejin ardından yazar ve şair Sunay Akın, ‘Bir Cumhuriyet Hikâyesi’ gösterisi ile Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi’nde sevenleriyle buluştu. Ülke genelinde saatler 19.23’ü gösterdiğinde eş zamanlı olarak okunan İstiklal Marşı’nın ardından sahne alan Akın, Türkiye’nin aydınlanma tarihinde önemli yerlere sahip olan Cumhuriyet çocuklarının hikâyelerini anlattı. Cumhuriyet kavramına geçmişten günümüze katkı sunan fakat bilinmeyen anılara yapılan yolculukta, izleyiciler unutulmaz anlar yaşadı. Gösteri sonunda eşi Zehra Çalık ile plaket ve çiçek takdiminde bulunan Başkan Çalık, “Bugün burada Cumhuriyet tarihimizi kelimelerin üstadı Sunay Akın’dan dinledik. Dünya var olduğu sürece bitmeyecek bir masalı anlattı bize” dedi.

Çalık, “Cumhuriyetimize kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız”

Beylikdüzü halkının pandemi koşullarına rağmen evlerinden büyük coşkuya ortak olduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün bizim için en özel günlerden bir tanesi olan Cumhuriyet Bayramı’nın 97.yılını hep birlikte kutluyoruz. Cumhuriyet bağımsızlık, umut, üretmek ve paylaşmaktır. Bütün olumsuz şartlara rağmen yılmadan, karamsarlığa kapılmadan, halkına inanarak yepyeni bir geleceği hayal etmektir. Pandemi koşullarında kutluyor ve belki kucaklaşamıyoruz ama kalplerimiz birbirine dokunuyor. 97 yıldır ayakta dimdik duran bir cumhuriyetten bahsediyoruz. İnşallah cumhuriyetin ikinci yüzyılında da çok emin adımlarla ilerleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’ni birçok ülkenin daha ötesine taşıyacağız. Demokrasinin içselleştirildiği ve orta gelir tuzağından kurtulmuş bir Türkiye hayal ediyoruz. Biz yerel yöneticiler olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız. Beylikdüzü’nde yaşayan insanların fikirlerini özgürce söyleyebilecekleri, mutlu ve huzurlu yaşayabilecekleri bir kent ortamı oluşturmaya gayret ediyoruz. Cumhuriyetimize kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız. Cumhuriyetin 100.yılına İstanbul ve Beylikdüzü’nün hiçbir sorunu kalmadan adım atacağız. Çok güzel günler Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan insanlarımızı bekliyor. 97'nci yılında hepimizin ortak değeri olan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun dava arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Bize armağan ettikleri değerlere sımsıkı bağlıyız. Cumhuriyet'in evlatları olarak bizler çağdaş, bağımsız ve müreffeh bir Türkiye için el ele verecek ve içinde bulunduğumuz tüm zorlukları omuz omuza aşacağız” ifadelerini kullandı.