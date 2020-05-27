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4 GÜN ZOR DAYANDIK...

Esenyurt’ta vatandaşlar 4 günlük Ramazan bayramı kısıtlamasının ardından şiddetli yağmur altında korona virüs tehlikesine rağmen alışveriş merkezinin önünde kuyruk oluşturdu.

4 GÜN ZOR DAYANDIK...

Esenyurt’ta vatandaşlar 4 günlük Ramazan bayramı kısıtlamasının ardından şiddetli yağmur altında korona virüs tehlikesine rağmen alışveriş merkezinin önünde kuyruk oluşturdu.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:13
2015 Okunma
4 GÜN ZOR DAYANDIK...

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 21 Mart'tan bu yana kapalı bulunan AVM'ler 11 Mayıs'ta kapılarını yeniden açmıştı. AVM'lerin çalışma saatleri ve giriş çıkış kuralları yeniden düzenlendi. Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar, AVM girişinde metrelerce kuyruk oluşturdu. Vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kuralını da hiçe saydığı görüldü. Öte yandan vatandaşların yağan sağanak yağmuru ve korona virüs tehlikesini de hiçe saydıkları görüldü. Vatandaşların oluşturduğu manzara görenlerin tepkisini çekti.

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