34 hidroelektrik santralinin açılış töreni...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli, bitme aşamasına gelmiştir."

Su medeniyettir. Suyunuz varsa medenisiniz. Kuzey Kıbrıs'a kadar su götürdük. Laf üretmedik, iş ürettik.

Silvan Barajı yakında su tutmaya ve enerji üretmeye başlıyor.

"Dünyada kendi ülkesinin ve milletinin hezimetinden medet umacak sefil bir güruhun yaşadığı bir başka yer var mıdır, bilmiyorum."

Son 20 yılda ülkemize bugün açılışını yapacaklarımızla birlikte 605 yeni hidroelektrik santrali kazandırmış ve toplam rakamı 730'a çıkarmış olmakla gurur duyuyoruz.

Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı ile görüştüm. Büyükbaş etinde de yüzde otuz indirim ile satış yapılacak.