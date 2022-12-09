30. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın kazananları açıklandı!

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen 30. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın ödülleri 8 Aralık Perşembe günü Divan Kuruçeşme’de gerçekleşen keyifli defilenin ardından sahiplerini buldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ve İHKİB Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı davete birlik ve dernek başkanları ve sektör temsilcileri katıldı. Finalistlerin Özlem Kaya ve Şansım Adalı mentorluğunda hazırlandığı görkemli gecede genç tasarımcıların heyecanına ortak olan değerli basın mensupları, influencerlar ve moda dünyasının önde gelen isimlerinin arasında Selin Yeninci, Şevval Şahin, Cihan Nacar, Arzu Kunt, Sinem Yıldırım, Ezgi Karayel, Yusuf Akgün, Derev Clara Kösedağ ve Neva Dürüst yer aldı.

Oylum Talu’nun sunduğu törende finalde koleksiyonlarını sergileyen 10 tasarımcıdan Obscura isimli koleksiyonuyla Maide Özer birincilik ödülünün sahibi oldu. Cherry Blossom Girl koleksiyonuyla Şakir Buldan ikincilik unvanını elde ederken Margot tasarımlarıyla Melis Küçükyılmaz üçüncülükle ödüllendirildi. Aralarında moda dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı jürinin tasarımlarını değerlendirdiği finalistlerden yarışmanın birincisi 100.000 TL, ikincisi 75.000 TL ve üçüncüsü 50.000 TL para ödülü kazandı. Kazanan isimlere ödüllerini TİM ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ve katılımcı birlik başkanları takdim etti.

1992 yılından bu yana moda sektörüne değerli isimler kazandıran yarışmada ilk üçe giren tasarımcılar yurt dışında eğitim desteği ve Türkiye’de bir yıllık İngilizce dil eğitimine katılma ve uluslararası basında tanıtılma fırsatına sahip oldu. Finalde yarışan on finalist İstanbul Moda Akademisi'nin Moda Tasarımı ve Yönetimi Master Class Diploma Programı'na katılma şansı, sektörle ilgili uluslararası bir fuarı ziyaret hakkı ve Moda Tasarımcıları Derneği’ne bir yıllık üyeliği kazandı. Yarışmanın ilk üç kazananın hazırladığı kadın koleksiyonları ise seçili İpekyol mağazalarında satışa sunulacak.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında İHKİB yönetim kurulu üyesi ve jüri başkanı Nejdet Ayaydın; Moda Tasarımcıları Derneği eş başkanı ve moda tasarımcısı Özgür Masur; moda tasarımcıları Zeynep Tosun, Mehtap Elaidi, Nihan Peker, Niyazi Erdoğan, Ece Ege, Hakan Yıldırım ve Belma Özdemir; Network markasının tasarımcısı Elif Cığızoğlu; İHKİB yönetim kurulu üyesi Barış Eraslan; Marmara Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölüm başkanı Biret Tavman; Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım bölüm başkanı İrem Arıkan Ekşi; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölüm başkanı Kemal Can; Mavi markası tasarım direktörü Güney Oktar; Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölüm başkanı Müşerref Zeytinoğlu; İstanbul Moda Akademisi kreatif direktörü ve öğretim üyesi Raf Stesmans ve LC Waikiki yaratıcı strateji süreç yöneticisi Yeşim Bağrışen yer aldı.