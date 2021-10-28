29 Ekim'de bankalar çalışacak mı?

Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram olarak ilan edildiği için resmi tatil, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim tam günü kapsar.

Bankalar, 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğlene kadar çalışacak.

28 Ekim öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup, öğleden sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde (1 Kasım) hesaba geçecek.



Cumhuriyet Bayramı'nda ve öncesi olan 28 Ekim’de okullar ve devlet daireleri kapalı olacak. Hastaneler hizmet vermeyi sürdürürken, eczaneler ise kapalı olacak fakat nöbetçi eczaneler açık olacak.

29 EKİM CUMA GÜNÜ BANKALAR TATİL Mİ?



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl cuma gününe denk geliyor. Cuma günü resmi tatil olacak ve bankalar gün boyu kapalı olacak.