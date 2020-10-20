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21 Mart ekinoksu nedir? Ekinoks ne demek ve nasıl oluşur? Gündüzler uzamaya başlıyor

Dünya üzerinde gece ile gündüzün eşitlendiği ve yılda 2 kere gerçekleşen ekinoks tarihlerinde geceler kısalırken gündüzler uzamaya başlamaktadır. İlkbahar’ın başlangıcı olarak’da adlandırılan bu olaya ilişkin vatandaşlarımız merakla arama motorlarında 21 Mart ekinoksu nedir? Şeklinde soruyla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, 21 Mart ekinoksu nedir, ekinoks ne demek, nasıl oluşur? Sorularının cevapları ve diğer detaylar…

Güncel 20.10.2020, 16:16
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21 Mart ekinoksu nedir? Ekinoks ne demek ve nasıl oluşur? Gündüzler uzamaya başlıyor

Yılda 2 kez belirli tarihlerde meydana gelen ve dünyada gece gündüz eşitliğinin yaşandığı ekinoks olayının sonrasında gündüzler uzamaya ve geceler kısalmaya başlar. İlkbahar mevsiminin ve sıcak havaların başlangıcı olarak da kabul edilen bu olaya ilişkin vatandaşlar arama motorlarında yoğun şekilde 21 Mart ekinoksu nedir? Sorusu ve ekinoks nedir, nasıl oluşur sorularıyla yoğun olarak bilgi sahibi olmak için araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, 21 Mart ekinoksu nedir, ekinoks ne demek, nasıl oluşur? İşte tüm yanıtlar…

21 MART EKİNOKSU NEDİR? EKİNOKS NE DEMEK, NASIL OLUŞUR?

Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu.

21 MART EKİNOKS DURUMU

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

23 EYLÜL EKİNOKS DURUMU

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur.

Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.

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