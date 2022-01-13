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2021’de küresel felaketlerin maliyeti 77 milyar doları buldu

Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Forumu tarafından yapılan değerlendirmede 2021 yılında dünya çapındaki küresel felaketlere dikkat çekilirken; ülkemizde yaşanan çevre felaketleri de hatırlatıldı. Marmara denizini etkileyen deniz salyasından Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan orman yangınlarına kadar pek çok çevre felaketine yer verildi. Prof. Dr. İbrahim Özdemir, 2021 yılında meydana gelen küresel felaketlerin maliyetinin 77 milyar doları bulduğunu söyledi.

Güncel 13.01.2022, 10:59
2021’de küresel felaketlerin maliyeti 77 milyar doları buldu

Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Platformu, 2021 yılında dünyada ve ülkemizde yaşanan çevresel felaketleri değerlendirdi.

Prof. Dr. İbrahim Özdemir: “Büyük sorunlarla boğuşmaya devam ediyoruz”

Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Forumu Direktörü Prof. Dr. İbrahim Özdemir, küresel ısınmanın sonuçlarını düşünme sorumluluğumuz” başlıklı giriş yazısında “21. yüzyılın ilk çeyreğinin bitmesine (2025) üç yılımız kaldı. Ancak yeni yüzyılla ilgili rüyalarımızın gerçekleşmesi şöyle dursun, çok büyük sorunlarla boğuşmaya devam ediyoruz. Bu sorunların bir kısmını, yaşadığımız pandemi örneğinde gördüğümüz gibi, bilim insanları bile tahmin edemedi. Bilim insanlarının tahmin ettiği ve bizi uyardığı bazı sorunlara ise Post-Truth (hakikat sonrası) bir dönemde yaşayan insanlar inanmadı; ya da inanmak istemedi. Küresel ısınma ve sebep olduğu iklim değişikliği bu sorunların başında geliyor.” dedi.

2021’deki felaketlerin maliyeti 77 milyar dolar

2021’de yaşanan iklim değişikliği kaynaklı felaketlere bir kez daha bakmak ve karşı karşıya bulunulan sorunları inkâr etmeden anlamaya çalışmak durumunda olduğumuzu kaydeden Prof. Dr. İbrahim Özdemir, “Gelecek nesillere yani çocuklarımıza, torunlarımıza ve tüm canlılara karşı ahlaki bir sorumluluğumuzun olup olmadığı konusunda düşünmek ve değişime kendimizden başlamak gerekiyor. Öncelikle 2021’de yaşadığımız olağan dışı felaketlerin bir kısmı doğal, bir kısmı ise insan kaynaklı olduğu görülüyor. Merkezi Zürih’te bulunan İsviçreli “Swiss Re” şirketine göre, 2021 yılının ilk altı ayında doğal ve insan hatasından kaynaklanan felaketlerin maliyetinin 77 milyar doları bulduğunu açıkladı. Buna göre doğal felaketlerin maliyeti 74 milyar dolar, insan kaynaklı felaketlerinse 3 milyar dolar ekonomik kayıp anlamına geliyor. Her şeyin maddi ölçütlerle (dolarla) ölçüldüğü sigorta ve ekonomi dünyasında, bu felaketlerin sebep olduğu manevi kayıp ve trajedilere yer verilmemiş. Bununla beraber, küresel ısınmanın insan kaynaklı olduğunu Hükümetler arası ‘İklim Paneli’ 9 Ağustos 2021’de yayınladığı son raporunda bir kez daha teyit ettiğini hatırlamak durumundayız.” dedi.

Prof. Dr. İbrahim Özdemir, 2022’de toplumu, kamu kurumlarını ve STK’ları iklim değişikliği ve çevre sorunları konusunda aydınlatmaya devam edeceklerini söyledi.

Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Platformu tarafından yapılan değerlendirmede ülkemizde ve dünyada yaşanan pek çok çevresel felakete yer verildi. Raporda dikkat çeken başlıklar ise şu şekilde sıralandı.

Türkiye’de orman yangınları ve müsilaj kabusu yaşandı

Marmara denizini etkileyen deniz salyasından Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan orman yangınlarına kadar pek çok çevre felaketi yer aldı. 12 Ağustos 2021 itibariyle; çoğunluğu Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 49 ilde çıkan 299 orman yangınında 8 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılırken; yüzbinlerce hektar orman ve yerleşim yeri küle döndü ve binlerce hayvanın can verdiği kaydedildi.

Karadeniz’deki sel felaketi 82 kişinin hayatına mal oldu

Kasım ayında Batı Karadeniz’de etkili olan aşırı yağış sonucu meydana gelen sel, su baskını ve heyelanlar sonucu toplam 82 kişinin hayatını kaybettiği, 228 kişinin ise yaralandığı, 16 kişi için ise kayıp başvurusu yapıldığına yer verildi. Değerlendirmede “Kastamonu, Sinop ve Bartın afet bölgesi ilan edildi. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere ayrılan çok büyük miktarda kaynaklar afetin yol açtığı yaraları sarmak için kullanıldı. Batı Karadeniz'deki sel felaketin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli sel baskınlarından bir tanesi olarak kayıtlara geçti.” denildi.

Dünyadaki çevre felaketlerine de yer verildi

Amerika’nın güneyinde ılıman bir iklimin hâkim olduğu Teksas’ta Şubat ayında soğuk ve dondurucu bir soğuk dalgasının etkili olduğu anlatıldı. Dondurucu soğuklar sonucu eyalette 125 kişi hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi günlerce elektriksiz bıraktı.

ABD'de ve Kanada’nın Pasifik Kuzeybatısında Haziran ayında rekor kıran bir sıcak hava dalgası sırasında yüzlerce kişi öldü. Bilim adamları yaşananların iklim değişikliği olmadan “neredeyse imkânsız” olacağı sonucuna vardı. Birkaç gün içinde elektrik hatları eridi ve yollar büküldü. Sıcaklarla baş etmeye çalışan şehirler, sakinlerini korumak için soğutma merkezleri açtı. Portland’da (Oregon) sıcak hava dalgası 46.7 dereceyle tüm zamanların rekorunu kırdı. 

Değerlendirmede Temmuz ayında Avrupa’da etkili olan sel felaketlerinde Almanya, Belçika ve Hollanda'yı vurması sonucu yaklaşık 200 kişinin öldüğü bilgisi yer aldı.

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