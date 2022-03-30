Türkiye-Romanya görüşmeleri sonucu tarihi gelişme! Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Türkiye-Romanya görüşmeleri sonucu tarihi gelişme! 1 Mayıs’tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulaması kalktı!" ifadelerini kullandı.