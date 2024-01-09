Filistin halkının mücadelesi ve Mescid-i Aksa’nın gerçek hikâyesini anlatan ‘Gün Doğmadan’ adlı tiyatro gösterisi Canik’te sahnelendi.

Filistin’de yaşanan insanlık dramını gündeme getirmeye devam eden Canik Belediyesi, Filistin halkının direnişini ve Mescid-i Aksa’nın gerçek hikâyesini konu alan ‘Gün Doğmadan’ adlı tiyatro gösterisini vatandaşlarla buluşturdu. Tiyatro gösterisinde duygusal anlar yaşandı.

‘Gün Doğmadan’ adlı tiyatro gösterisinin danışmanlığını üstlenen yazar Yusuf Kaplan, Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro gösterisi öncesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Filistin’in ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğünü konu alan söyleşi programı gerçekleştiren Yusuf Kaplan, İsrail’in Filistin’de soykırım yaptığını belirterek, vatandaşlara Mescid-i Aksa’nın İslam âlemi için olan öneminden bahsetti. Yazar Yusuf Kaplan, ‘Gün Doğmadan’ adlı tiyatro gösterisiyle Kudüs ruhunu insanlara aktarmaya devam edeceklerini söyledi.

Tiyatro gösterisine, Canik Belediye Başkan Vekili Muzaffer Emuce, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.