Gümüşhane’de otomatik egzoz denetimi başladı

Gümüşhane’de Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile egzoz gazı emisyon ölçümü denetimleri yapılmaya başlandı. Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan sürücülere 2 bin 815 lira idari para cezası uygulanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı’nca imzalanan protokol çerçevesinde, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları trafikte otomatik belirleyecek Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Gümüşhane’de kullanılmaya başlandı.

Araçlar durdurulmadan kontrol edilebilecek

Yeni sistemle egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar trafikte durdurulmadan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile otomatik olarak tespit edilebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde denetim aracında bulunan EGEDES, yol güzergahlarında sabit veya gezici olarak faaliyet gösterecek.

Araçlar ise Mobil Plaka Tanıma Sistemi ile okunarak egzoz emisyon ölçümünü yaptırıp yaptırmadığını anında tespit edecek.