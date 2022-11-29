Gümüşhane’de Birlik Meclisi toplantısı yapıldı

Gümüşhane’de Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin olağan meclis toplantısı yapıldı. Birliğin 2023 yılı bütçesi 15 milyon 387 bin TL olarak kabul edildi.

Gümüşhane Kültür Merkezinde Vali Yardımcısı ve Birlik Başkanı Ali Recai Yerlikaya başkanlığında, İl Genel Meclisi üyeleri, Birlik Encümen üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Gürbüz Demir ve köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen birlik meclis toplantısında 2022 yılı çalışmaları ve faaliyet raporu oylandı, 2023 yılı bütçesi 15 milyon 387 bin 170 TL olarak kabul edildi.

Toplantının ikinci bölümünde de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında muhtarlar ve müdürlerin katılımıyla İl İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı.

“2022 yılında hem birlik hem de Özel İdare faaliyetleri açısından iyi noktadayız”

Kurum müdürleriyle toplantıya katılarak muhtarlara seslenen Vali Taşbilek, bu yıl çok sayıda köyü ziyaret etme fırsatı bulduğunu belirterek, “Muhakkak eksiklerimiz olacak. Bunları da sizlerle birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğiz. 2022 yılı içerisinde hem birlik faaliyetleri hem Özel İdare faaliyetleri açısından iyi noktadayız. Hizmetin bir sınırı yok. Cebimizdeki parayla en son noktasına kadar yapmaya çalıştık. Kalanları önümüzdeki yıl itibariyle el birliğiyle yapma gayretinde olacağız” dedi.

“Kış günü vatandaşlarımızı en azından sobanın başında sıcak tutalım”

Muhtarlardan kış döneminde köylerde kalan mağdur, yaşlı, engelli, yetim, ihtiyaç sahibi olanların mutlaka kendilerine bildirilmesini isteyen Vali Taşbilek, “Özellikle yaşlılarımızın ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kömürle ilgili mağduriyetini giderelim. Varsa haberimiz olsun kış günü en azından sobanın başında sıcak tutalım vatandaşlarımızı. Devlet demek sadece yol, su, kanalizasyon, elektrik demek değil. Çok çeşitli hizmetleri var devletin. Eksik ve sıkıntı olan işlerden haberimiz olsun” ifadelerini kullandı.

Muhtarların söz alarak talep ve sıkıntılarını iletmesiyle son bulan toplantının ardından Vali Taşbilek tarafından muhtarlara İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde yemek ikram edildi.