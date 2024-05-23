Yüksek mühendislik çözümleri sayesinde standart dışı yük kaldırma, proje taşımacılığı, makine ve ekipman kiralama, rüzgâr santralleri montajı ve depolama hizmetleri sunup üç kıtada faaliyet gösteren global Türk firması Hareket Proje, bugün Borsa İstanbul’da düzenlenen Gong töreniyle işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul’da Gong, 67 yıllık köklü tecrübenin gücüyle; yüksek mühendislik çözümleri sayesinde standart dışı yük kaldırma, proje taşımacılığı, makine ve ekipman kiralama, montaj ve depolama hizmetleri sunup üç kıtada faaliyet gösteren global Türk firması Hareket için çaldı. 15- 16- 17 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama sürecini yoğun bir katılımla tamamlayan şirket, 23 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da, “HRKET” koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul’da düzenlenen Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş Halka Arz Gong Töreni, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Hareket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, Hareket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Abdullah Altunkum, Hareket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cemalettin Gürsu, Hareket Yönetim Kurulu Üyesi Samet Gürsu, Hareket Yönetim Kurulu Üyesi Engin Kuzucu, Hareket Hukuk Müşaviri Emel Yücesoy Sarı, Hareket Mali İşler ve Finans Direktörü Abdullah Çakar, TSKB Sermaye Piyasaları Bölüm Başkanı ve Yatırım Finansman Yönetim Kurulu Üyesi Onur Aksoy, Yatırım Finansman Menkul Değerler Genel Müdürü Eralp Arslankurt ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Hareket Proje Taşımacılığı, uzun yıllara dayanan köklü bir geçmişi olan ve aynı zamanda yenilikçi değerli bir şirketimizdir. Özellikle, enerji ve altyapı projeleri başta olmak üzere, birçok alanda, mühendislik çözümleri ve ağır taşımacılık hizmetleri ile faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bugün ise, halka açılma sürecini tamamlayarak, Borsamızda işlem görmeye başlamış ve tarihindeki önemli adımlarından birini atmıştır. Elde ettiği halka arz gelirini yatırımlarda ve büyümesinde kullanacaktır. Yatırımcılarından alacağı güçle birlikte daha büyük projelerini gerçekleştirecektir. Bu başarılı halka arz sürecinde gayret gösteren şirket çalışanlarına, aracı kuruma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hareket Proje Taşımacılığı’na Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum. ” dedi.

“Mega projelere imza atmış global bir firmayız”

Hareket Proje Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum gong töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında halka arz süreçlerinde güçlerine ortak olan yatırımcılara ve tüm paydaşlarına teşekkürlerini sunup, şunları kaydetti: “67 yıllık köklü sektör tecrübesi ile yük mühendisliği gerektiren standart dışı yük kaldırma, proje taşımacılığı, ekipman kiralama, rüzgar santrali montajı ve depolama hizmetlerini veren Hareket, International Cranes and Specialized Transport (ICT) dergisinin taşıma kapasitesi üzerinden belirlediği IC T50-2023 endeksine göre; Türkiye'de 1., Avrupa'da 4. ve dünyada 15. sırada yer almaktadır. Osmangazi Köprüsü, Azeri Central East Petrol Platform projesi, 1915 Çanakkale Köprüsü, Star Rafinerisi, Senegal ve Kamerun Stadyumları, Akkuyu Nükleer Santrali, Antalya Expo Kulesi, Özbekistan’da Navoi, Turakurgan ve Takhiatash enerji santralleri, Abu Dabi Guggenheim Müzesi, Katar Petrol ve Gaz sıvılaştırma projesi Hareket’in ağır yük taşıma ve ağır yük kaldırma hizmetleri sunduğu önemli mega projeler arasındadır. Dünya genelinde 600’ün üzerinde çalışanımızla birlikte Türkiye’de ve uluslararası arenada yüksek mühendislik metotları içeren prestijli projelerin önde gelen aktörü olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Her geçen gün nitelikli iş gücümüzü tamamlayan ekipman parkımızı genişletip güçlendirirken, sektörümüze ait küresel gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 67 yıllık köklü tecrübemizden aldığımız güç ve yatırımcılarımızın desteğiyle gelecekte de daha şeffaf, daha kurumsal, halka açık bir şirket olarak büyümemizi sürdüreceğiz. Global ölçekte sektörün kilit bir aktörü olarak yatırımlarımıza devam edeceğimizin teminatını tüm yatırımcılarımıza vermek isterim.”

“Yüksek mühendislik altyapımızla kilit projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz”

Yatırım dostu bir şirket olarak halka arzdan elde edecekleri kaynakla, işletme sermayelerini güçlendirirken, halka arz kaynaklarının % 50-60’ını makine, ekipman, tesis ve yeni proje yatırımlarında kullanacaklarını vurgulayan Altunkum, “Yoğun bir ilgiyle sonuçlanan halka arzımızdan aldığımız destekle, markamıza değer katacak yeni yatırımlarımız sayesinde sektörümüz için global bir oyuncu olarak varlığımızı daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Yatırımcılarımızdan aldığımız güçle, Hareket Proje olarak sektörümüzün ihtiyaçlarına cevap verip; yüksek mühendislik altyapımızla kilit nitelikteki projeleri hayata geçirmeye devam ederken borsaya ‘Hareket’ getireceğimize olan inancımızın da tam olduğunu vurgulamak isterim.” dedi.