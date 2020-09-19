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Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı

GİRESUN’DA JANDARMA EKİPLERİNİN YAYLA VE PİKNİK ALANLARINI KONTROLÜNE YÖNELİK DEVRİYESİ SIRASINDA YARALI HALDE BULUNAN YAVRU KARACA KORUMA ALTINA ALINARAK YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ.

GİRESUN 19.09.2020, 17:55
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Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı

Giresun’da jandarma ekiplerinin yayla ve piknik alanlarını kontrolüne yönelik devriyesi sırasında yaralı halde bulunan yavru karaca koruma altına alınarak yetkililere teslim edildi.

Dereli ilçesinde Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından yayla ve piknik alanlarının kontrolüne yönelik yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında Yüce köyü Cımbırtlık mevkiinde ormanlık alanda doğal yaşamında olan yavru karaca yaralı halde bulundu. Jandarma ekipleri duruma müdahale ederek yaralı yavru karacayı koruma altına aldı. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman Genel Müdürlüğü yetkililerine haber verilerek yavru karacanın tedavisi yapılmak üzere ekiplere teslim edildi.

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