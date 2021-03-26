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Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan

Giresun’da sabah saatlerinde Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan meydana geldi. Karayolu kısa sürede temizlenerek ulaşıma açıldı.

GİRESUN 26.03.2021, 09:59
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Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan

Giresun’da sabah saatlerinde Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan meydana geldi. Karayolu kısa sürede temizlenerek ulaşıma açıldı.

Tirebolu-Doğankent karayolunun 27. kilometresinde Doğankent ilçesine bağlı Kozköy Altı mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Doğankent İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldılar. Ardından Doğankent Belediyesine ait 2 iş makinesi hızla heyelan bölgesine hareket ederek kısa sürede karayolunu temizlediler. Karayolu kontrollü bir şekilde tekrar ulaşıma açıldı.
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