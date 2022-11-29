Sarıgül Giresun’un Görele ilçesinde partililer ile buluştu

Giresun’un Görele ilçesini ziyaret eden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül parti binasında partililerle sohbet etti.

Sarıgül burada yaptığı açıklamada “Türkiyemizin en önemli illerinden olan Giresun’da çok değerli benim içinde anlamı son derece büyük Görele ilçemizde bulunmaktan son derece mutluyum. Görele benim için örftür, töredir ve büyüklerimize saygıdır. Kolay değil Türkiye’nin en genç milletvekili olarak ilk geldiğim yer Görele’dir. Bana üç kelimeyle Göreleli’yi tarif et dersen yiğit insanlar, mert insanlar ve misafirperver insanlar” dedi.

“Türkiye değişim partisi önce devletimiz sonra partimiz diyen bir anlayışa sahiptir” diyen Sarıgül “Türkiye değişim partisi diyor ki Alpaslanlarda bizim Fatih Sultan Mehmetler’de bizim Mustafa Kemal Atatürk’te bizim. Fındığın partisi olmaz fındığı siyasi istismardan çıkartacağız. Her sene bir parti 10 TL diyor diyor bir parti 30 TL diyor fındık üzerinden siyaset yapılmasını önleyeceğiz. Ben Görele’ye Giresun’a oy almak için gelmedim ben gönülleri fethetmeye geldim“ ifadelerini kullandı.