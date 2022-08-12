Ramon Arias, Giresunspor’da

Giresunspor, Uruguay ekiplerinden Penarol forması giyen defans oyuncusu Ramon Arias’ı kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Giresunspor’umuz 30 yaşındaki defans oyuncusu Ramon Arias ile anlaşma sağlamıştır. Ramon Arias’a Giresunspor’umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.