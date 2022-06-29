banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi

Rahmetullah Berişbek, Giresunspor’da

Giresunspor, dış transferde Rahmetullah Berişbek ile anlaşma sağladı.

GİRESUN 29.06.2022, 23:31
Rahmetullah Berişbek, Giresunspor’da

Giresunspor, dış transferde Rahmetullah Berişbek ile anlaşma sağladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Giresunspor’umuz 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Rahmetullah Berişbek ile anlaşma sağlamıştır. Rahmetullah Berişbek, takımımızın Erzurum’da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Rahmetullah Berişbek’e Giresunspor’umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz” denildi.

Yorumlar (0)
23°
açık