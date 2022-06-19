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Polisler yine sınava girecekler için seferber oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan ve belgesini yanına almayı unutan adayların yardımına yine polis ekipleri yetişti.

GİRESUN 19.06.2022, 10:53
Polisler yine sınava girecekler için seferber oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan ve belgesini yanına almayı unutan adayların yardımına yine polis ekipleri yetişti.

YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan veya kaybeden adaylar için polis ekipleri seferber oldu. Ekipler yardım isteyen adaylardan bazılarını en yakın nüfus müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi, bazılarına ise kaybettikleri sınav giriş belgesinin çıktısını aldı.

Sınava yetişemeyecek durumda olan adayları okullarına ulaştıran ekipler, okul çevrelerinde devam eden inşaat çalışmalarını durdurup, müzik yayını ve korna çalınması gibi durumlara da müdahale etti.

Adaylar da kendilerini sınav merkezlerine yetiştiren ekiplere teşekkür etti.

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